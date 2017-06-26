Ablalara şok soru: Fethullah Gülen gay mi?

Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasında cemaat yurtlarında kalan ve ıslak imzalı senetleri iade edilmediği için bilgi sahibi olarak dinlenen üniversite öğrencilerinin ifadeleri, iddianamede delil oldu

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi R.K., "Fethullah Gülen'in hayatı ve hizmet harekatını övgü ile anlatırlardı. Bir keresinde birisi, 'Fetullah Gülen neden evlenmedi, gay mi?' diye sordu. Ablalardan biri Fethullah Gülen'in bir hanımla tam evlenecekken rüyasında Peygamberi gördüğünü ve Peygamber Efendimizin sırtını döndüğünü ve bundan dolayı evlenmediğini anlattı" dedi.

Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması sürdürülürken 13 Ağustos 2015 günü Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nı arayan kimlik ve telefon bilgilerinin gizli kalmasını isteyen bir kişi, "Örgütün okullarına ve dershanelerine son zamanda yaptığınız operasyondan dolayı bu okullarda bulunan laptop ve hard diskleri M.H.Y.'ın evine sakladılar. Bu hard disklerde tüm para transferleri, kaçırılan vergilerle ilgili kayıtlar mevcut" dedi. İhbar üzerine M.H.Y.'nin evinde yapılan aramada bir çok bilgi ve belge ele geçirildi. M.H.Y.'nin evinde, yurtta kalan öğrencilere ait olan ve sahiplerine iade edilmeyen 241 senet bulundu. Senetlerde ıslak imzaları bulunan öğrencilerin soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan bir çok davada bilgi sahibi olarak ifadeleri alınan üniversite öğrencilerinin anlatımları delil oldu. Bu ifadeler son olarak FETÖ/PDY terör örgütünün okul-yurt yapılanmasını sağladığı gerekçesiyle Aziziye İnşaat şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tutuklu Yaşar K.'nın 22 yıla kadar hapis cezası istenen 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede yeraldı.

FETÖ yurtlarında kalan kız öğrenci R.K. Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazandıktan sonra Erzurum'a geldiğini anlattı. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtların listesinde adı çıkmayınca 1 yıl Gülen cemaatine ait evde kaldığını ifade eden R.K., daha sonra camaate ait İffet Kız Yurduna aylık 400 TL'den 10 aylık süre için 4 bin TL'ye kalmaya karar verdiğini bildirdi. Senedi borcu bitmesine rağmen geri iade etmediklerine işaret eden R.K., cemaat yurtları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Yurt içerisinde müdüriyet bölümünün karşısında bulunan büyük bir salon vardı. Burada haftanın bir günü muhakkak sohbet olurdu. Bazen dışarıdan ablalar gelirdi, bazen de yurtta bulunan ablaların yaptığı sehbet toplantılarına katılmak mecburiydi. Sohbetin içeriğinde Fethullah Gülen'in hayatı ve hizmet dedikleri şeyleri övgü ile anlatırlardı. Bir keresinde birisi 'Fethullah Gülen neden evlenmedi, gay mi?' diye sorduğunda ablalardan biri 'kesinlikle bu iddia doğru değil' dedi. Fethullah Gülen'in rüyasında bir hanımla tam evlenecekken Peygamberimizi gördüğünü ve Peygamber Efendimizin sırtını döndüğünü ve bundan dolayı Fethullah Gülen'in evlenmediğini anlattı. Toplantılarda Fethullah Gülen'in video kasetlerini izletirlerdi. Ben anlamazdım çünkü hep ağlıyordu, zorunlu olduğu için katılıyordum. Yurtlarda kalan herkesten para alırlardı. Gül isimli bir bayanın o yurtta belletmenlik yaptığını ve çatı katında kaldığını biliyorum. Kendilerini sevmem, sevmedim de... Çünkü bunlar dini istismar ederek, insanların zaafını bularak haksız kazanç elde ettiklerini düşünüyorum. Bu yapı içerisinde menfaati için bulunan herkesten nefret ediyorum. İffet yurdunun bir hayırsever tarafından bağış yapıldığını ve kızının sürekli olarak gelip gittiğini söylüyorlardı, ancak gerçek bu değilmiş. Bu tarz hikayeler istismar amaçlı anlatılıyordu." (DHA)