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'abla' operasyonu başladı!

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'abla' operasyonu başladı!
FETÖ'nün 'abla' yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı. 36 şüpheli için gözaltı kararı bulunuyor

 İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "abla" diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 il 36 adreste 36 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve adreslerinde aramaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildi.

Polisin operasyon kapsamındaki aramaları devam ediyor.

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