  • BIST 86.072
  • Altın 251,295
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

ABD'Yİ PİŞMAN EDECEĞİZ

»
ABD'Yİ PİŞMAN EDECEĞİZ
Başkent Tahran'da düzenlenen törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran halkını hedef alan ABD'yi pişman edeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik savaşla halkın geçim ve huzurunu hedef alan ABD'yi pişman edeceklerini söyledi.

Hasan Ruhani, Huzistan eyaletinin Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentinin Irak ordusundan kurtarılışının yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu.

"HALKIN GEÇİMİ VE HUZURU HEDEF ALINIYOR"

Irak ile 1980-1988 yıllarında yaptıkları 8 yıllık savaşa değinen Ruhani, "Irak Savaşı'nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor. Ancak İran, düşmanı ekonomi savaşında pişman edecek" dedi.

"BAĞIMSIZLIK HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ekonomik saldırıların askeri hamlelerden daha karmaşık olduğunda dikkati çeken Ruhani, "Düşman, kalbimizde ümitsizliğin yeri olmadığını anlamalıdır. Topraklarımız bombalansa ve bir kere daha şehit, gazi ve esir versek de bağımsızlık hedefinden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"SAĞLAM DURUŞLA ABD'Yİ YENEBİLİRİZ"

Ruhani, ABD'nin bir yılı aşkın süredir devam eden ağır yaptırımlarına rağmen halkın boyun eğmediğine işaret ederek, "İran halkı teslim olmayacaktır. Halkımıza çok açık bir şekilde söylüyorum: Bugün dik duruş ve direniş günüdür. Direniş ve sağlam duruşla ABD, İsrail ve bölgedeki gerici yönetimleri yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • STAR OYUNCULAR YAPIMCILARI ZORDA BIRAKIYOR24 Mayıs 2019 Cuma 16:44
  • INSTAGRAM KRALİÇESİ24 Mayıs 2019 Cuma 16:29
  • ALMAN BASINI İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?24 Mayıs 2019 Cuma 16:22
  • MEMUR OLMAYANLAR VAR24 Mayıs 2019 Cuma 16:15
  • ÇOCUĞUNUN ARKADAŞINI TACİZ ETTİ24 Mayıs 2019 Cuma 15:35
  • 55 YAŞINDAKİ ADAMA TECAVÜZ ETTİLER24 Mayıs 2019 Cuma 15:33
  • MOTORLU POLİSLER KAZA YAPTI 1 ŞEHİT 1 YARALI24 Mayıs 2019 Cuma 15:30
  • DOĞAN GÜVERCİNİ BÖYLE YEDİ24 Mayıs 2019 Cuma 15:28
  • 2 KAVUN 280 BİN TL24 Mayıs 2019 Cuma 15:27
  • LİSELİ GENÇ KENDİNİ ASTI24 Mayıs 2019 Cuma 15:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim