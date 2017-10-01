ABD'ye inanılmaz tehdit! 'Alev denizine çeviririz'

Kuzey Kore-ABD geriliminde Kuzey Kore tarafından yapılan son açıklamada, ABD’nin gerilimi tırmandırmaya ve düşmanca eylemlerine son vermemesi halinde ülkeyi 'alev denizine' dönüştürmeye hazır olduklarını belirtti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD Başkanı Donald Trump'ın düşüncesiz davranışları yalnızca ordu ve halkımızın misilleme isteğini güçlendirmeye yarayacak, kıyamet gününe zemin hazırlayacak. Trump bunu aklından çıkarmamalı" ifadesini kullandı

İsmi açıklanmayan yetkilinin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı. "Bir kez daha Amerika'nın bunak psikopatını kapıldığı bu histeriye karşı uyarıyoruz. Yaptırımları, ABD'yi alev denizine çevirecek nükleer bir felakete davetiye çıkaran bir intihar eyleminden ibaret"

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlığa gelmesinin ardından arttı.