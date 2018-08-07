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ABD'ye gidecek heyet belli oldu

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ABD'ye gidecek heyet belli oldu
Ön mutabakat görüşmeleri için ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu. Ancak kanal, heyette kimlerin yer alacağını henüz açıklamadı.

Diplomatik kaynaklar, ABD’nin yaptırım kararı sonrasında derinleşen krizin çözülmesi için diplomatik yolların açık tutulduğunu dün dile getirmişti.

Türkiye’nin ABD ile ön mutabakat sağladığını belirten kaynaklar; detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara’dan bir heyetin bir iki gün içerisinde Washington'a gideceğini de ifade etmişti.

 

 

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