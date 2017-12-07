ABD'ye Büyük Tehdit!

Reuters haber ajansı, Irak'taki etkili Şii milis gruplardan el Nucaba örgütünün, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, ABD askerlerine yapılan saldırıları meşrulaştırmıştır" ifadesini kulllandığını duyurdu.

İran destekli Iraklı milis grubu 'Hareket Hizbullah el Nüceba' ise kararın Irak'taki ABD askerlerine saldırmaya 'meşru neden' sağlayacağını savundu.

Örgütün lideri Akram el Kaabi açıklamasında "Trump'ın aptalca kararı, Amerikan güçlerini hedef almak için bir meşru neden ve ümmetin vücudundan bu yapıyı (İsrail) söküp atmak için büyük bir kıvılcım olacak" dedi.

Yaklaşık 10.000 militana sahip olduğu belirtilen örgüt, Haşdi Şabi terör örgütünün şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.