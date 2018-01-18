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ABD'ye Ankara'dan ilk yanıt!

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ABD'ye Ankara'dan ilk yanıt!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, "Suriye'de sınır birlikleri" planı hakkındaki haberlerle ilgili olarak, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi

Bakan Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz" dedi.

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