Abdurrahman Dilipak'tan akla zarar dilekçe

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın paylaştığı dilekçe örneğinde çocukların koronavirüs tedbirlerinden tamamen mahrum bırakılması istendi. İşte, o dilekçe!

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın paylaştığı dilekçe formunda velilerin okullarda, çocuklarına uygulanacak aşı, maske takma zorunluğu ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi uygulamalardan mahrum bırakılması istendi.

Dilipak'ın velilerin imzalayıp okullara vermesi için paylaştığı dilekçe örneğinde, "Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi zorunlulukların uygulanmasını istemiyorum ve buna rızam yoktur" ifadeleri yer aldı.

Formda şu ifadeler yer aldı:

Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi zorunlulukların uygulanmasını istemiyorum ve buna rızam yoktur.

Rızam olmadığı halde böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde ise gerek cezai, gerek hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim."