Abdullah Gül’ün referandumun ardından Erdoğan’ı tebrik etmediği öne sürüldü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandumun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmediği gerekçesiyle yandaş medyanın hedefi oldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandumun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmediği gerekçesiyle yandaş medyanın hedefi oldu.

Hükümete yakın Milat gazetesinin internet sitesi, “İnternet Haber” ve “En Son Haber” adlı haber siteleri, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmediğini öne sürdü.

Milat, “Trump bile aradı...Abdullah Gül neyi bekliyor?” başlıklı haberiyle Abdullah Gül’ü eleştirirken, internethaber ise “Abdullah Gül kayıplara karıştı tebrik bile etmedi!” başlıklı haberinde, “AK Parti'nin referandum zaferinin üzerinden 2 gün geçti. Dünyanın diğer ucundan liderler bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ancak Abdullah Gül'den beklenen telefon hala gelmedi” ifadeleri yer aldı. En Son Haber de “Abdullah Gül sessizliğe gömüldü” başlıklı haberinde Gül’e “Evet ya da Hayır dediğine yönelik tek bir açıklama yapmayan Abdullah Gül'ün, seçimleri kazanan Erdoğan'ı tebrik etmemesi dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süredir AK Parti ve Erdoğan yönetimiyle arasına mesafe koyduğu yönünde eleştiriliyordu. Gül, son olarak oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularına net cevaplar vermemişti” şeklindeki sert ifadelerle yüklendi.

İşte o haberler:

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