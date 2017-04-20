Abdullah Gül'ün oğlu hayır mı dedi?

Gazeteci Ömer Turan sosyal medya hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Ömer Turan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül'ün, 13 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki oy kullandığı sandığın tutanağını paylaştı. Emre Gül'ün sandığında sadece 2 kişi oy vermişti. Ve çıkan sonuç 2 HAYIR oyu oldu.
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Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül'ün referandum oyu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiayı dile getiren gazeteci Ömer Turan oldu.
Gazeteci Ömer Turan sosyal medya hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Etiketler: Abdullah Gül, Mehmet Emre Gül
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