ABDULLAH GÜL'ÜN KAYYIM TEPKİSİ, TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Gül'ün tepkisinde kullandığı 'bu şekilde' ifadesini değerlendiren Karar yazarı Hakan Albayrak, bu ifadenin bir 'şerh' düşme olduğunu kaydetti. Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" demişti. Karar yazarı Albayrak, Gül'ün ifadesini 'Bu şekilde' başlıklı yazısında değerlendirdi. Albayrak yazısında şunları kaydetti:
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır, Mardin ve Van’ın ‘daha yeni seçilmiş’ HDP’li büyükşehir belediye başkanlarının ‘bu şekilde’ görevden alınmasını eleştirdi. Özellikle belirtti “bu şekilde” diye (Aynen böyle, tırnak içinde).
Niçin?
Çünkü vaktiyle HDP’nin yahut PKK ile irtibatlı başka partilerin kontrolündeki belediyeler vasıtasıyla PKK terörünün değirmenine su taşındığını, belediye asfaltlarının altına bomba bile yerleştirildiğini göz ardı etmiyor, edemiyor.
'Böyle bir şey yeniden yaşanır ve bu tespit edilir ise, ilgili belediye başkanları tabii ki görevden alınmalı; fakat o suçları işlemeden, işledikleri sabit olmadan görevden alınmaları doğru değil' demiş oluyor
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Medyafaresi.com'un haberine göre; Gül'ün tepkisinde kullandığı 'bu şekilde' ifadesini değerlendiren Karar yazarı Hakan Albayrak, bu ifadenin bir 'şerh' düşme olduğunu kaydetti. Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" demişti. Karar yazarı Albayrak, Gül'ün ifadesini 'Bu şekilde' başlıklı yazısında değerlendirdi. Albayrak yazısında şunları kaydetti:
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