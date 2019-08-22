ABDULLAH GÜL'ÜN KAYYIM TEPKİSİ, TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyım atanmasına Twitter'dan gösterdiği tepkide tırnak içine aldığı bir ifade tartışılmaya devam ediyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Gül'ün tepkisinde kullandığı 'bu şekilde' ifadesini değerlendiren Karar yazarı Hakan Albayrak, bu ifadenin bir 'şerh' düşme olduğunu kaydetti. Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" demişti. Karar yazarı Albayrak, Gül'ün ifadesini 'Bu şekilde' başlıklı yazısında değerlendirdi. Albayrak yazısında şunları kaydetti:

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır, Mardin ve Van’ın ‘daha yeni seçilmiş’ HDP’li büyükşehir belediye başkanlarının ‘bu şekilde’ görevden alınmasını eleştirdi. Özellikle belirtti “bu şekilde” diye (Aynen böyle, tırnak içinde).

Niçin?

Çünkü vaktiyle HDP’nin yahut PKK ile irtibatlı başka partilerin kontrolündeki belediyeler vasıtasıyla PKK terörünün değirmenine su taşındığını, belediye asfaltlarının altına bomba bile yerleştirildiğini göz ardı etmiyor, edemiyor.

'Böyle bir şey yeniden yaşanır ve bu tespit edilir ise, ilgili belediye başkanları tabii ki görevden alınmalı; fakat o suçları işlemeden, işledikleri sabit olmadan görevden alınmaları doğru değil' demiş oluyor