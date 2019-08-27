ABDULLAH GÜL'LE İLGİLİ YENİ İDDİA!

Yeni Parti çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Ankara kulislerinde, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır'da miting yapıp yapmayacağı gündemi meşgul ediyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Gül’e yakın bir isim, son günlerde çıkan "Diyarbakır’da miting yapacak" iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Öyle bir şey yok. 'Abdullah Gül miting yapacak' diye bir şey yok, ne miting programı var, ne öyle bir şey var, ne öyle bir düşüncesi var, öyle bir şey yok. Ali Bey (Babacan) bir şey danışmak isterse, görüşmek isterse, eski arkadaşlar, görüşlerine başvuruyor, o da söylüyor" dedi.