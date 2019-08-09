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ABDULLAH GÜL'E 3 BUÇUK MİLYON DOLARLIK SUÇLAMA

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ABDULLAH GÜL'E 3 BUÇUK MİLYON DOLARLIK SUÇLAMA
Odatv yazarı Barış Pehlivan, yeni parti hazırlığındaki Abdullah Gül'ün yaşadığı ve çalıştığı yerlerin inşaat maliyetlerinin parasını ödemediğine dair iddiaları bugünkü köşesine taşıdı.

Barış Pehlivan; Ali Babacan'ın dün yayınlamış olduğu Kurban Bayramı mesajındaki ''Çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız” bölümüne değinerek, ''Kuşku yok ki; çalışmalar dediği yeni parti, arkadaşlarımız dediği de Abdullah Gül ve ekibiydi'' dedi.

Pehlivan ardından sorduğu sorularla Abdullah Gül'le ilgili çıkan iddialara yer verdi:

Yeni parti çalışmaları kimi zaman da, Abdullah Gül’ün ofisinin olduğu Ayazağa Kasrı’nda yapılıyor mu?
Ya da Gül’ün Kavacık’taki villasında da buluşuyorlar mı?

Eğer yeni parti çalışmaları bu iki yerde de yapılıyorsa, soru soruyu açsın:

Acaba hem Ayazağa Kasrı hem de Kavacık’taki villa için yapılan altyapı ve tadilat işlerinin 3 buçuk milyon dolarlık faturası Abdullah Gül’e kesilmedi mi?

Yani, Abdullah Gül yaşadığı ve çalıştığı yerlerin inşaat maliyetlerinin parasını ödemedi mi?

Kaynak: Medyafaresi.com

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