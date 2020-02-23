Abdullah Gül'den Bakan Soylu'ya Yanıt

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gezi açıklamasına yanıt verdi

Bakan Soylu Gezi Parkı olaylarıyla ilgili "Kimse kusura bakmasın, o günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır" açıklama yapmıştı

Abdullah Gül ise Soyluya yanıt verdi.