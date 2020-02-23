Abdullah Gül'den Bakan Soylu'ya Yanıt

Bakan Soylu Gezi Parkı olaylarıyla ilgili "Kimse kusura bakmasın, o günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır" açıklama yapmıştı
Abdullah Gül ise Soyluya yanıt verdi.
'' Karar Gazetesi’ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum.Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum.''