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Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu Bir Araya Geliyor!

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Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu Bir Araya Geliyor!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çarşamba günü görüşecekleri konuşuluyor.

Gözlerse, iki ismi ilk kez kameralar önünde yan yana getirecek olan bugünkü ödül töreninde.

2018 Necmettin Erbakan Ödül Töreni İstanbul'da yapılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ödül törenine katılacağı Saadet Partisi tarafından duyurulmuştu.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yetkililerin verdiği bilgiye göre, Abdullah Gül de bu akşamki törende olacak.

Kaynaklar, çarşamba günkü görüşme için sessizliğini korurken, iki ismin, bugünkü ödül töreninden sonra görüşüp görüşmeyeceklerine dair yorum yapmadılar.

Salı günü Meral Akşener ile görüşen Karamollaoğlu'nun, çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşeceği belirtilmişti.

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