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Abdullah Gül Parti Kurmaya Hazırlanıyor

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Abdullah Gül Parti Kurmaya Hazırlanıyor
Abdullah Gül 55 milletvekiliyle yeni parti kuracak.

AK Parti’nin kurucularından, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dört ay içinde yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

Milliyet’ten Talat Atilla, Abdullah Gül’ün, önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının mıntıka temizliği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grupla Erdoğan’a ‘siyasi operasyonlara’ hazırlandığı bilgisini aldığını belirtti.
 
Atilla’nın ‘güçlü bilgilerim var’ dediği iddiasına göre, dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekili ile Abdullah Gül bir parti kuracak.

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