Abdullah Gül “hayır” mı diyor

AKP kulislerinde, Abdullah Gül'ün "Hayır"cı olduğu konuşuluyor.

1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, AKP’nin son davetlerine gelmeyişi, referandum sürecinde “Evet” ile ilgili hiçbir mesaj vermeyişi ve 2 Nisan’da yapılan Kayseri mitingine katılmaması parti içinde eleştirilere neden oldu.

ANKA’da Besti Karalar’ın haberine göre, Gül’ün, daha önce parlamenter sistemi savunan açıklamaları ve cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği ile ilgili olumlu hiçbir açıklama yapmaması kulislerde, “Mesafeli duruşu seçmene ‘Hayır’ mesajı” olarak yorumlanıyor.

“HAYIR MESAJI MI”

Gül’ün, AKP’nin son yapılan olağanüstü kongresi başta olmak üzere, partinin kuruluş yıldönümü ve sonrasında yapılan tüm faaliyetlerine davet edilmesine karşın katılmaması, daha da önemlisi Gül’ün bu davetlere herhangi bir mesaj göndermemesi parti içinde kırgınlığa yol açtı.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gül’ün, parlamenter sistemi savunması ve sonrasında cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi ile ilgili hiçbir olumlu açıklama yapmaması seçmene, “Hayır” mesajı olarak algılandığı söyleniyor.

“GÜL’ÜN FARKI NE”

Parti içinde, “Eski cumhurbaşkanı olabilir. Erdoğan da cumhurbaşkanı. Türkiye’nin geleceğini etkileyen bir sistem değişikliği var. Gül, AK Parti’nin kurucusu, bu parti sayesinde başbakan oldu. Bu parti sayesinde cumhurbaşkanı oldu. Onun partisi bir sistem değişikliğine gidiyor. Muhalefete destek verir gibi parlamenter sistemden yana olduğunu açıklıyor, sonrasında ise anayasa değişikliği teklifine destek olacak hiçbir açıklama yapmıyor. Gül’ün bu tavrı seçmene ‘Hayır’ mesajı olarak algılanıyor. Erdoğan da cumhurbaşkanı o zaman. Gül’ün farkı ne? Eski cumhurbaşkanı olması geçmişini, partisini silmesi anlamına gelmez” değerlendirmeleri yapılıyor.

“KAYSERİ GÜL’Ü SİLDİ” İDDİASI

Kulislerde, Abdullah Gül’ün, referandum kampanyası çerçevesinde 2 Nisan’da yapılan Kayseri mitingine katılmamasının memleketinde de tepkilere yol açtığı, “Kayseri’nin Gül’ü sildiği” ifade ediliyor. AKP’de, “Gül’ün bu süreçte AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olması gerekirdi. Bu kadar mesafeli duruş doğru değil. Ahmet Necdet Sezer mesafeli durabilir ama Abdullah Gül duramaz” yorumları yapılıyor.

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