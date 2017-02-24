  • BIST 88.135
  • Altın 145,272
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8048
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Abdullah Gül, Erdoğan'ın davetine neden katılmadı?

»
Abdullah Gül, Erdoğan'ın davetine neden katılmadı?
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar.. CANLI YAYINErdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar.. CANLIAlkollü araba kullanan eski manken Serap Akıncı kaza yaptı!Alkollü araba kullanan eski manken Serap Akıncı kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP'li eski bakan ve milletvekillerine yemek verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davete karşın katılmadığı yemekte, Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu.
Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, milletvekilleri seçim bölgelerine göre alfabetik olarak sıralanmış masalara oturtulurken, Erdoğan ve Yıldırım'ın masasında, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Köksal Toptan da yer aldı. Masada Erdoğan'ın solunda Arınç, sağında Başbakan Yıldırım oturdu. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu yemeğe, Sadullah Ergin, Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış'ın da bulunduğu çok sayıda eski bakan da katıldı. Yıldırım yaptığı kısa konuşmada, eski vekillerden referandum kampanyasına destek istedi ve "Hep birlikte sahada olalım" dedi.
Erdoğan ise "Eskiden beri savunduğumuz bir reform için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yürütmenin yetkileri doğrudan sorumluluk yüklenen cumhurbaşkanında toplanıyor, çift başlılık sona eriyor. Biz sahaya indik. 7 ile gittim. Sahada bazı tespitlerimiz var. Vatandaş muhalefetin de yönlendirmesiyle ‘Neden şimdi?' diyor. Biz bunu daha önce yapmak istedik, ancak anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirme olanağını şimdi sağlayabildik. Baştan beri bunun değişmesini zaten savunuyorduk" ded

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultanahmet'te yakalanan şahıs tünel bile açmış!24 Şubat 2017 Cuma 15:28
  • Belçika'da PKK programlarına katılan Zuhal Demir bakan oldu24 Şubat 2017 Cuma 12:40
  • Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar24 Şubat 2017 Cuma 12:39
  • Altının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde24 Şubat 2017 Cuma 12:19
  • Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında24 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Bakan Çelik duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor...24 Şubat 2017 Cuma 12:17
  • Kredi isteyenlere müjde!24 Şubat 2017 Cuma 12:15
  • Umre için gittiği Arabistan'a zeytinyağı ihracat ediyor24 Şubat 2017 Cuma 12:14
  • Kırklareli'nde darbecilerin yargılandığı binanın lağımı taştı24 Şubat 2017 Cuma 12:09
  • Yaralama olayını araştıran polis suikast silahları buldu24 Şubat 2017 Cuma 12:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim