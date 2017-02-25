Abdullah Balak son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gören Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak, 79 yaşında hastalığına yenik düştü. Birçok ünlü sanatçıya beste veren ünlü müzisyen, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.



Abdullah Balak, bugün öğle namazını müteakip Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığı'nda sanat camiasından birçok ismin katılımıyla sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Balak ailesinin, taziyeleri Balak Camii’ndeki taziye evinde kabul edeceği öğrenildi.

Şanlıurfa’nın müzik kültürüne eşsiz değerler katan, yaşamını Şanlıurfa müziğine adayan; 'Felek sen ne feleksen', 'Fadile, 'Eminem', 'Cemilem', 'Kardaş dala konaram', 'Ceylan' gibi 28 besteyi müzik yaşamına sığdıran Abdullah Balak, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıya beste verdi.