Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un güçlü bir hücum hattına sahip olduğunu belirterek, "İlk yarıda topa sahip olma konusunda rakipten daha iyiydik ama pas ritmini zaman zaman ayarlayamadık. Üstün gibi gözüktük ama pozisyon üretemedik. Duran toptan golü bulduk. Bu da bizim için önemliydi." diye konuştu.

İkinci yarıda Trabzonspor'un topa daha fazla sahip olmaya çalıştığını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda rakip ceza sahasına daha fazla girdik. Ayrıca pozisyon vermedik. Fiziksel olarak rakipten 6-7 kilometre daha fazla koştuk. Düşen topları daha fazla aldık. Sonradan oyuna giren oyuncularımız değişimde önemli katkı sağladı. Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlamak bizim için önemliydi. Yoğun bir trafik bizi bekliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Yarından itibaren Burnley maçına hazırlanacağız."