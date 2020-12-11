Abdulkadir Selvi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Birilerini bulursa kalemimi kırarım!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den "Bu yazdıklarını Selvi'ye birileri mi yazdırıyor?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benim adıma Abdulkadir Selvi niye konuşuyor? Hangi gerekçeyle konuşuyor? Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu?” sözlerine “Bana yazdıran birileri kimse onları ortaya çıkarmak CHP liderinin görevi, birilerini bulursa kalemimi kırarım” yanıtını verdi.

"Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın"

Selvi, "CHP, Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri. Atatürk’ün kurduğu bir parti. Kılıçdaroğlu ise önemsediğim bir lider. Öncelikle bu cevabı kendisine yakıştıramadım. Benim Kılıçdaroğlu adına konuşmak gibi bir merakım yoktur. Hatta hiçbir lider adına konuşmak gibi bir hevesim olmadı. Ama siyasi kulisleri yorumlamak bir gazeteci olarak benim görevim. Kusura bakmasın, bunu yaparken de kimseden emir alacak değilim. Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın. İzin verin de aldığımız kulislerin ışığında bağımsız bir şekilde analizlerimizi yapalım." düşüncesini dile getirdi.

"Şunu yaz, bunu yazma' türüne gazetecilik demiyorlar"

Selvi köşesinde, "Kılıçdaroğlu, 'Abdulkadir Selvi telefon açıp sorabilirdi bana, ‘Ya şunu yazma, bunu yaz’ falan diyebilirdik yani' diyor. Tam da sorun burada. Ne kadar çarpık bir anlayış. Kusura bakmayın Kemal Bey, 'Şunu yaz, bunu yazma' türüne gazetecilik demiyorlar. Onun adı başka bir şey. O da bende yok." görüşünü savundu.

"Birilerini bulursa mesleği bırakacağım"

Selvi, "Bana yakışmayan, aslında CHP Lideri’ne de yakıştıramadığım bir değerlendirmesi var. 'Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Birileri onlara belli cümle kalıplarını veriyorlar. ‘Onları köşenizde yazacaksınız’ diyorlar. Onlar da ‘Emredersiniz’ diyorlar, yazıyorlar' diyor. Şu andan itibaren bana yazdıran birileri kimse onları ortaya çıkarmak CHP Lideri’nin görevi. Eğer o birilerini bulursa, söz veriyorum, o andan itibaren bu mesleği bırakacağım. Kılıçdaroğlu ispat edemezse onu müfteri ilan ediyorum demeyi kendime yakıştırmam. Ama kendi adıma kalemimi kırmayı taahhüt ediyorum. Ayrıca benim birilerinin yazdırdığı bir yazar olmadığımı en iyi Kemal Bey bilir." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Kalemimi kimsenin cebine koymam"

"Sayın Kılıçdaroğlu, rencide edici ifadelerinize rağmen, yine de doğrularınıza doğru demeye, yanlışlarınıza yanlış demeye devam edeceğim. Çünkü ben aklımı, vicdanımı ve kalemimi kimsenin cebine koymadım. Siz dahil."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Medyascope'taki yayınında Selvi'ye yönelik şunları söylemişti:

Köşe yazarlarının hayal aleminde de gezmemesi lazım. Abdulkadir Selvi bana sorabilirdi. Abdulkadir Selvi benim adıma nasıl konuşuyor? Yoksa birileri Selvi’ye yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Birileri medyaya belli cümleler verip 'Bunları köşenizde yazacaksınız' diyor, onlar da 'Emredersiniz' diyor. Bir devlette hukuk ve adalet sisteminde yozlaşma olunca, bunun medyaya yansıdığını da görüyoruz. Havuz medyası günün 24 saati Saray'ı öve öve bitiremiyor ama televizyonları izlenmiyor, gazeteleri okunmuyor. Onların tek ilgi alanı CHP. Biz Millet İttifakı olarak demokrasiyi getireceğiz.

Millet İttifakı milletvekili seçimleri öncesi oluşturuldu. Önümüzdeki tekrar oturup konuşulacaktır. Önümüzdeki seçimler demokrasiyi isteyenler ve tek adam rejimi isteyenler arasında olacak. Bu ülkede güzel ülkemizi cumhuriyetle taçlandıracağız.