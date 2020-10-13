Abdulkadir Selvi iddialı: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül isminin üzerine yoğunlaştığında, önemli bir siyasetçinin kendisine muhalefetin cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğuna dair uyarıda bulunduğunu yazdı.

Abdulkadir Selvi yazısında Millet ittifakının yerel seçimlerde sağladığı başarı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik umutlarının artmasına neden oldu. Demirtaş ile Akşener arasında Cumhurbaşkanlığı seçimi için kahvaltı masası kurulmaya hazırlanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

HDP’ye yönelik, merkezinde Demirtaş’ın yer aldığı ikinci Kobani operasyonu dalgası başladı. Bu gelişme Abdullah Gül’den sonra Selahattin Demirtaş’ın pozisyonunu geriletti. Meral Akşener’in pozisyonunu daha güçlü hale getirdi. Tabii Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörünü göz ardı etmeden." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener’in, 'Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam' sözünü yeni sürecin önemli kilometre taşlarından biri olarak okumak gerek. Akşener, kendisi aday olmazsa Abdullah Gül’e karşı Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın adaylığını destekleyeceğini ima etmiş oldu.

Abdullah Gül ismi üzerine yoğunlaştığım bir sırada önemli bir siyasetçiden, 'Bence Gül değil, asıl adayları Ali Babacan' uyarısı geldi. Aynı siyasetçi Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesinden sonra tekrar aradı, iki lider arasındaki diyaloğa dikkat çekip Babacan tezinin güçlendiğini savundu." ifadesini kullandı.