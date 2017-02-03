  • BIST 87.363
  • Altın 146,346
  • Dolar 3,7477
  • Euro 4,0256
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

ABD'nin YPG Planını Trump Rafa Kaldırdı

»
ABD'nin YPG Planını Trump Rafa Kaldırdı
ABD'nin Barack Obama döneminde gündeme gelen YPG'ye daha fazla silah verilmesini içeren Rakka planını rafa kaldırdığı ileri sürüldü.

ABD'nin eski Başkanı  Barack Obama'nın kurmaylarıyla yedi ay boyunca hazırladığı ve  Suriye'de  PKK bağlantılı YPG'ye daha fazla silah verilmesini içeren  Rakka planının, yeni yönetim tarafından rafa kaldırıldığı iddia edildi.

ABD'li  Washington Post (WP) gazetesinin hem Trump hem de  Obama'nın üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberine göre detaylar şöyle:

TÜRKİYE ENDİŞESİ

-  Obama yönetimi için,  Rakka'nın ele geçirilmesi için hazırlanan planlarda YPG'nin varlığına dair en önemli sorun örgütü 'Bir numaralı tehdit' olarak gören  Türkiye'ydi.

- YPG'ye daha fazla askeri destek içeren  Rakka planı, 2016 sonbaharında  Obama'nın ulusal güvenlik ekibi içinde tartışma yarattı. Bazı kurmaylar Türkiye-ABD ilişkilerinin zarar görmesinden endişe ediyordu.

TÜRKİYE'NİN GÜÇ GÖNDERMEYECEĞİNE İNANDILAR

-  Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı  Susan Rice, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'a görüşünü sorduğunda "Hala  Türkiye'nin  Rakka için güç gönderip göndermeyeceğini değerlendiriyorum" yanıtını aldı.  Ankara'nın YPG'nin dışlanmasına karşılık,  Rakka operasyonunu ABD ile birlikte yürütme teklifine karşın, bazı isimler,  Türkiye'nin vadettiği desteği veremeyeceğini düşünüyordu.

- 2016 sonunda Dunford da  Türkiye'nin  Rakka operasyonuna gereken gücü yollayamayacağına ikna oldu ve Carter ile birlikte YPG'nin içinde yer aldığı koalisyona tanksavar silahlar, zırhlı araçlar ve mayın temizleme araçları verilmesi konusunda  Obama'ya yazılı taleplerini sundu.

'TERÖRE DESTEK OLUR'

- 10 Ocak'ta  Obama ulusal güvenlik ekibini son kez topladı ve konuyu ele aldı. ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power ise planın  Türkiye ile ilişkileri bozacağını düşünüyordu. Dahası Power'a göre bu yardım, ABD'yi NATO müttefiki bir ülkede kitlesel can kayıplarına yol açan saldırıları düzenleyen bir terör örgütüne yardım etmek gibi kabul edilemeyecek bir pozisyona itiyordu. Ancak Savunma Bakanlığı, yardımın bir an önce YPG'ye ulaştırılmaması durumunda  Rakka operasyonunun Şubat ortasında durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

- Toplantıda planın Trump yönetimine açılması konusunda karar çıkınca, Rice konuyu halefi Michael Flynn'e açtı. Flynn, Rice'tan kararın kendilerine bırakılmasını istedi. Kararın Trump yönetimine bırakılmasını doğru bulan  Obama, yine de durumun aciliyetini Trump'a açacağını söyledi.

ESAD'LA DA OLABİLİR

- Trump yönetimi ise planı inceler incelemez belli eksiklikler olduğunu düşündü. Birincisi plan, YPG'lilerin eğitimi konusunda kaç ABD askerinin gerektiğini ve eğitimin nerede verileceğini belirtmiyordu. İkincisi  Türkiye'nin tepkisinin nasıl yatıştırılacağı konusunda önlemler yoktu. Üçüncüsü  Rusya ile koordinasyon konusu pas geçilmişti.

- WP'ye göre Trump,  Rakka konusuna  Rusya ve Esad ile işbirliği yapılmasına karar verebilir. Ya da  Obama gibi YPG'ye silah akışının önünü açabilir. Bu konuda Trump'ın '30 gün içinde DEAŞ'ı mahvedecek bir plan' hazırlamaları içim emir verdiği Savunma Bakanı  James Mattis ve Dunford'un elini serbest bıraktığı belirtiliyor. Dunford, YPG'ye silah yardımını desteklerken, Mattis'in pozisyonu bilinmiyor.

-  Obama yetkilileri ise Trump'ın rafa kaldırdığı planın 'kötünün iyisi' olduğu görüşünde. Bu yetkililere göre, A planı  Türkiye ile birlikte  Rakka operasyonunu yürütmekti. Ancak bu seçenek devre dışı kalınca, B planına yöneldiler.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'dan Nilhan Osmanoğlu'na Cevap: Ada Bizim Tapulu Malımızdır03 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Doğum Yeri Hanesine 'Yok' Yazdı, Şimdi Tedavi Olamıyor03 Şubat 2017 Cuma 12:15
  • Güneydoğulu Aşiretler, Referandumda 'Evet' Diyecek03 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • Hükümetin ÖTV Kararından Sonra Fiyatlar Ne Kadar Düşecek?03 Şubat 2017 Cuma 12:12
  • Kılıçdaroğlu, Fatura Krizi Yaratan Türkmen'in Divan'dan İstifasını İstedi03 Şubat 2017 Cuma 12:11
  • 30 Yıl Çalıştıktan Sonra Emekli Olanlara Ödenecek İkramiye İçin Başvurular Başladı03 Şubat 2017 Cuma 11:46
  • İstanbul'da Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz03 Şubat 2017 Cuma 11:45
  • ABD'nin YPG Planını Trump Rafa Kaldırdı03 Şubat 2017 Cuma 11:40
  • Irak'tan Ortalığı Karıştıracak İddia: Haşdi Şabi DEAŞ'a Silah Sağlıyor03 Şubat 2017 Cuma 11:35
  • Başbakan'dan Yunanistan'ın Düşmanca Tutumuna Sert Cevap03 Şubat 2017 Cuma 11:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim