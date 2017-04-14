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ABD'nin vurduğu YPG'lileri böyle toprağa verdiler

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ABD'nin vurduğu YPG'lileri böyle toprağa verdiler
ABD önceki gün yanlışlıkla ana unsurunu terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG mevziilerini bombaladığını duyurmuştu.

ABD bombardımanında aralarında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'lilerin de bulunduğu 18 SDG'linin öldüğü açıklanmıştı.

SDG'lilerin cenazeleri dün Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısında bulunan Telabyad ilçesinde toprağa verildi. YPG flamalarının açıldığı cenazelerde  tabutlara SDG örtüleri örtüldü.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Koalisyon uçaklarının 11 Nisan’da Tabka’nın güneyine düzenlediği hava saldırısında 18 SDG militanının öldüğü bildirildi” denilmişti. Açıklamada, koalisyonun, SDG ile yakın temasta olduğu, trajik olaya rağmen örgütü DEAŞ’a karşı destekleyeceği kaydedildi.

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