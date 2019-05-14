  • BIST 87.548
  • Altın 249,559
  • Dolar 6,0094
  • Euro 6,7305
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

ABD'NİN TÜRKİYE'DEN S-400 TALEBİ!

»
ABD'NİN TÜRKİYE'DEN S-400 TALEBİ!
Reuters, ABD’nin talebi üzerine Türkiye'nin S-400’lerin teslim tarihinin ertelenmesini değerlendirdiğini öne sürdü.

Bloomberg de ABD'nin teslimatın 2020’ye ertelemesini talebinde bulunduğunu, Türkiye’nin ertelemeye sıcak baktığını iddia etti.
Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin yol açtığı gerilimin sürerken Reuters haber ajansı'ndan konuyla ilgili bir iddia geldi.

Reuters, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayanarak, Amerika'nın Türkiye’den Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin teslim tarihini ertelemesi talebinde bulunduğunu, Ankara’nın da bu seçeneği değerlendirdiğini yazdı.

BLOOMBERG: TÜRKİYE BU ERTELEMEYE SICAK BAKIYOR

Bloomberg’ın konuya ilişkin haberinde de ABD, Türkiye’den S-400’lerin teslimini 2020’ye ertelemesi talebinde bulunduğu iddia edildi. Habere göre, konuyla ilgili bir Türk yetkili de, ABD’nin ‘S-400’lerin NATO sistemlerine tehdit olup olmadığını araştıran bir komisyon kurulsun’ önerisini kabul etmesi halinde, Türkiye’nin de bu ertelemeye sıcak baktığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Alman Bild gazetesi de Türkiye’nin S-400’lerle ilgili ‘geri adım attığını’ öne sürmüş, bu iddia cumhurbaşkanlığınca yalanlanmıştı.

ABD, Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken Türkiye, Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35’lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini savunuyor. Türkiye ayrıca S-400’lerin tehdit olup olmadığının araştırılması için bir komisyon kurulması talebinde bulunmuştu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bizim rakibimiz artık YSK'dır"16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
  • Zİraat Türkiye kupasının sahibi Galatasaray!16 Mayıs 2019 Perşembe 11:17
  • Erdoğan Irak Başbakanı Abdulmehdi ile bir araya geldi!16 Mayıs 2019 Perşembe 10:36
  • EPOS 7 DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI İFTAR15 Mayıs 2019 Çarşamba 20:59
  • YSK'nın seçmen sistemi açıldı!15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:57
  • İşsizlik oranı bir yılda 1 milyon 376 bin arttı!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:59
  • Cumhurbaşkanı açıkladı! Yeni askerlik sistemi seçimden önce yasalaşacak15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:52
  • Sadi Güven'den seçim açıklaması!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:50
  • İBB'den şok İstanbul kartı kararı!!!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:45
  • İMAMOĞLU "SEN UTANMA BİZ UTANALIM" DEMİŞTİ15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim