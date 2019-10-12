  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

ABD’NİN TÜRKİYE KARŞITI HAMLESİNİ RUSYA VE ÇİN ÖNLEDİ!

»
ABD’NİN TÜRKİYE KARŞITI HAMLESİNİ RUSYA VE ÇİN ÖNLEDİ!
Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

ABD, BMGK’ye Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyonunu ”durdurması” ve güvenlik kaygılarını ”diplomatik kanallarla” çözmesi çağrısı yapan bir açıklama teklifinde bulundu. Rusya ve Çin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamaya izin vermedi.

ABD’nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı taslak metinde, ”Türkiye’nin askeri harekâtından ve neden olacağı insani ve güvenlik boyutundan endişe duyulduğu” ve bunun ”IŞİD ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği” savunuluyordu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine ”güvenli, gönüllü onurlu ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde” dönmesi gerektiği belirtilen taslak metinde tüm taraflara, sivillerin korunması ve ”engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir” insani erişim sağlaması çağrısı yer alıyor.

Suriye’nin ”egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü” vurgusu yapılan metinde Suriye’deki krizin askeri yollarla değil BMGK’nin 2254 sayılı kararının uygulanması ile çözülebileceği belirtiliyor.

ABD’nin teklif ettiği ortak açıklama metninin dün teklif ettiği metinden farklı olması ise dikkat çekti. Dünkü taslakta Türkiye’ye ”Barış Pınarı Harekatı”nı durdurması çağrısı yapılmazken, bugün böyle bir çağrıda bulunuldu.

Ayrıca ilk metinde Türkiye’nin güvenlik endişelerinin ”meşru” olduğu belirtilirken, değişiklik yapılan metinde ”meşru” ifadesine yer verilmedi. BMGK’nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oybirliğiyle karar alması gerekiyor.

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAKANLIK DUYURDU: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 415’E ULAŞTI!12 Ekim 2019 Cumartesi 09:08
  • 43 YILLIK KURUM KAPATILIYOR!12 Ekim 2019 Cumartesi 08:59
  • TSK RESULAYN’DA TERÖRİSTLERİ BİR BİR YAKALIYOR!11 Ekim 2019 Cuma 18:04
  • İMAMOĞLU: DÜNYA, SURİYE’YE İLGİSİZ VE DUYARSIZ!11 Ekim 2019 Cuma 17:45
  • CEM YILMAZ'DAN ALKIŞLANACAK KARAR!11 Ekim 2019 Cuma 17:33
  • NAOMİ CAMPBELL ALKOLİK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ!11 Ekim 2019 Cuma 16:56
  • EDA TAŞPINAR TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ!11 Ekim 2019 Cuma 16:38
  • RİHANNA’DAN SERT ELEŞTİRİ: ‘AMERİKA’DAKİ EN AKIL HASTASI İNSAN’11 Ekim 2019 Cuma 16:19
  • TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI!11 Ekim 2019 Cuma 16:02
  • İBRAHİM DİZLEK VE ÖMER KURT’TAN İBRAHİM TATLISES’E VEFA!11 Ekim 2019 Cuma 15:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim