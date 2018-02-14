ABD'nin Raporunda YPG İtirafı!

ABD kongresine sunulan istihbarat raporunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin 'PKK ile ilişkili olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu' ifade edildi. Raporda YPG için 'PKK'nın Suriye'deki milisleri' ifadeleri kullanıldı.

ABDnin istihbarat raporunda YPG itirafıABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats’ın Kongre’ye sunduğu 13 Şubat 2018 tarihli ‘Dünyada tehdit değerlendirmesi’ isimli raporun Orta Doğu bölümünde şu ifadeler yer aldı; YPG - PKK’nın Suriye’deki milisleri – muhtemelen bir çeşit özerlik arayışına girecek ancak Rusya, İran ve Türkiye’den dirençle karşılacaklar. Rusya ve İran Suriye’de uzun vadeli olarak varlık göstermeyi planlıyor; askeri üs haklarının yanı sıra petrol ve gaz arama kontratlarını garanti altına almaya çalışacaklar. İran Suriye üzerinden Lübnan’a bir kara koridoru oluşturma arayışında.

