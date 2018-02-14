  • BIST 115.431
  • Altın 162,738
  • Dolar 3,8004
  • Euro 4,6984
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKamuda Türk icadı ‘F klavye’ devrimi

ABD'nin Raporunda YPG İtirafı!

»
ABD'nin Raporunda YPG İtirafı!
ABD kongresine sunulan istihbarat raporunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin 'PKK ile ilişkili olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu' ifade edildi. Raporda YPG için 'PKK'nın Suriye'deki milisleri' ifadeleri kullanıldı.

ABDnin istihbarat raporunda YPG itirafıABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats’ın Kongre’ye sunduğu 13 Şubat 2018 tarihli ‘Dünyada tehdit değerlendirmesi’ isimli raporun Orta Doğu bölümünde şu ifadeler yer aldı;

YPG - PKK’nın Suriye’deki milisleri – muhtemelen bir çeşit özerlik arayışına girecek ancak Rusya, İran ve Türkiye’den dirençle karşılacaklar. 

Rusya ve İran Suriye’de uzun vadeli olarak varlık göstermeyi planlıyor; askeri üs haklarının yanı sıra petrol ve gaz arama kontratlarını garanti altına almaya çalışacaklar.

İran Suriye üzerinden Lübnan’a bir kara koridoru oluşturma arayışında. 
 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda Türk icadı ‘F klavye’ devrimi12 Şubat 2018 Pazartesi 09:47
  • Sokak Ortasında Çatışma!12 Şubat 2018 Pazartesi 09:46
  • Türkiye Afrin şehitlerini uğurladı12 Şubat 2018 Pazartesi 09:24
  • Rusya'da Yolcu Uçağı Düştü: 71 Ölü12 Şubat 2018 Pazartesi 09:21
  • Kadir İnanır Yoğun Bakımda12 Şubat 2018 Pazartesi 09:13
  • Katliam gibi Kaza10 Şubat 2018 Cumartesi 11:07
  • PKK'ya Beyaz Operasyon!09 Şubat 2018 Cuma 15:30
  • Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu gözaltına alındı09 Şubat 2018 Cuma 13:27
  • Zonguldak - İstanbul Yolu Kapandı!09 Şubat 2018 Cuma 13:26
  • Son Hali Görüntülendi08 Şubat 2018 Perşembe 12:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim