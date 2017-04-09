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SON DAKİKARus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia

ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...

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ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...
ABD'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği füzeli saldırıya bir tepki de Kuzey Kore'den geldi

ABD'nin Suriye'de Şayrat Havaüssü'ne düzenlediği füzeli saldırı ile ilgili bir açıklama daKuzey Kore'den geldi.

Kuzey Kore'nin açıklamasında ABD'nin Suriye'ye müdahalesi için 'affedilemez, saldırganca bir hareket' ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin açıklamasında, ABD'nin bu davranışının, nükleer silahları geliştirmelerinin 'milyon kere doğru bir tercih' olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bilindiği gibi, Kuzey Kore'nin geliştirdiği nükleer silahlar bir süredir ABD'nin tepkisini çekiyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasını isterken, Pyongyang yönetimi ABD'ye karşı kendini korumak için nükleer silahları geliştirmeleri gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkında 'en ciddi tehdit' dediği Kuzey Kore'nin nükleer füze denemeleri için ABD Başkanı Rex Tillerson da "ABD yeterince konuştu. Artık yorum yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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