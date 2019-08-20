ABD'NİN FÜZE DENEMESİ, DOLARI YÜKSELTTİ!

Dün günü 5,66'dan tamamlayan dolar, yeni güne yükselişle başlayarak 5,70 seviyesini aştı. Kur şu sıralar 5,72 seviyesinden işlem görüyor. Doların yükselme sebebinin ise ABD'nin yapmış olduğu füze denemesi olduğu öne sürüldü.

SonDakika.com'un haberine göre; Dün sabah saatlerinde 5,56 seviyelerinden alıcı bulan dolar/TL, günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 5,6737'yi görmesinin ardından günü yüzde 1,7 değer kazancıyla 5,6622'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan kur, kritik seviye olan 5,70'in bandını aştı. Dolar şu sıralar 5,72'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,34'ten alıcı buluyor.