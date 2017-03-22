Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ABD'nin bazı uçuşlardaki elektronik cihaz yasağına ilişkin "Zaten tedbirin kendisi dahi istenilen hedefe hizmet etmeyecek bir tedbirdir. Ben değişeceğini, bundan vazgeçileceğini ümit ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Dün gece Ankara'da kısmen sosyal medyada bir hareketlilik oldu. Darbe girişimi olacağı iddiası yayıldı ve vatandaşlar, bazı kurumlar teyakkuza geçti. Bunların aslı var mı yoksa halk oylaması öncesinde kafaları karıştırmaya yönelik tezviratlar mı bunlar?" sorusu üzerine Kurtulmuş, böyle bir şeyin aslının olmadığını, vatandaşların rahat olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de Allah'ın izniyle bir darbe tehdidi ve darbe teşebbüsü tehdidinin kalmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki bu temizlik yapıldığı, devam ettiği sürece böyle bir darbeye kalkışabilecek unsurlar TSK içinde artık barınamazlar. Kaldı ki ordunun içinden gelecek bir darbeye destek verecek sivil unsurlar da artık hiçbir şekilde diri değildir. Dolayısıyla, vatandaşımız rahat olsun. Anlamsız birtakım spekülasyonlara kimse kanmasın. Bunu söylerken tabii ki devlet olarak da tedbirli şekilde işin gereğini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız bu işlerle pek meşgul olmasınlar." diye konuştu.

Kurtulmuş, şimdi anayasaya "darbesavar" yeni maddeler koyduklarını belirterek, "Onları koyduktan sonra böyle siyasi ortamdaki krizlerden istifade edecek şekilde vesayet odaklarını harekete geçirecek bir ortam da inşallah olmayacak. İnşallah bu anayasa oylamasından çok yüksek oranda 'evet' çıktıktan sonra bu tür niyetleri bir şekilde olanlar dahi oturdukları yerde otururlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bazı uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, aralarında İstanbul'un da bulunduğu sekiz ülkedeki 10 havalimanından ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek yolcuların kabinde yanlarına boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihaz alamayacaklarına ilişkin kararın hatırlatılması ve hükümetin bu konuda bir eylem planı olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, Dışişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının gerekli tedbirleri aldığını dile getirdi.

Kararın son derece anlamsız olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Sadece belli baskılar oluşturmaktan öte bir anlamı olmaz." ifadesini kulandı.

Dünyanın hiçbir havalimanının yüzde 100 güvenli olmadığına işaret eden Kurtulmuş, lojistik, siyasi, silah ve istihbarat destekleri gibi birçok destek verilen terör örgütlerinin, dünyanın bütün başkentlerinde cirit attıklarını belirtti.

"Elektronik cihaz tedbiri istenen hedefe hizmet etmez"

Yolcuların uçakla yaklaşık 10-11 saat seyahat edebildiğini, bu seyahatlerde dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik aletleri kullanması kadar doğal bir hak olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, senelerdir havaalanlarında bilgisayarların kontrol edildiğini, kontrolün en fazla bir dakikayı alacağını söyledi.

Bunların senelerdir yapıldığının altını çizen Kurtulmuş, "Bunlar senelerdir uygulanıyor ama ilave olarak, kasıtlı, belli havaalanları seçilip, buradan gelenler... Peki teröristsen, sen bunu ilan ettin, enayi mi adam terör eylemi yapacaksa? Başka şirketi kullanacak, gidecek, başka yerden binecek. Zaten tedbirin kendisi dahi istenilen hedefe hizmet etmeyecek bir tedbirdir. Ben değişeceğini, bundan vazgeçileceğini ümit ediyorum, tahmin ediyorum çünkü doğru bir uygulama olmayacaktır." ifadelerini kullandı.