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ABD'li ünlü aktör Suudi Konsolosluğu'na geldi

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ABD'li ünlü aktör Suudi Konsolosluğu'na geldi
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda çekim yaptı.

Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a geldi. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'a gelen ünlü aktör, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda çekim yaptı. Sean Penn'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili birçok kişi ile görüşüp çekim yapacağı ve ardından bir belgesel hazırlayacağı öğrenildi. Ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. 

YASİN AKTAY'LA BİR ARAYA GELDİ

Ünlü aktör konsolosluğun ardından AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'la bir araya geldi. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn’i Genel Merkez’de ağırlayarak sohbet ettik." dedi.

 

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