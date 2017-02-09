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ABD'li Sözcüden Türk Askerinin El Bab Operasyonuyla İlgili Açıklama

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ABD'li Sözcüden Türk Askerinin El Bab Operasyonuyla İlgili Açıklama
ABD'nin koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, Türk askerinin şehir savaşına başladığı El Bab operasyonuyla ilgili açıklama yaparak "DEAŞ El Bab'da çok zor durumda, havadan destek veriyoruz" dedi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Türk askerinin destan yazarak ilerlediği ve bugün 4 şehit verdiği El Bab operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Zaman zaman hava desteği vediğini iddia eden ABD'nin bölgedeki askeri yetkilisi, terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'da çok zor durumda olduğunu ve şehirde tutunmaya çalıştıkları için çok fazla militan ve kaynak kaybedeceğini söyledi.

Dorrian, Pentagon'a video konferans yöntemiyle bağlanarak,  Irak ve  Suriye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

"TÜRKİYE VE KOALİSYON HER GÜN GÖRÜŞÜYOR"

ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının 1 Ocak'tan bu yana El Bab'da DEAŞ'a ait mevzilere 35 hava saldırısı düzenlediğini ve 101 adet mühimmat bıraktığı bilgisini paylaşan John Dorrian,  Türkiye ile DEAŞ karşıtı koalisyonun askeri liderlerinin,  Türkiye'nin  Suriye'nin kuzeybatısında icra ettiği operasyonlar konusunda günlük olarak koordinasyon yaptıklarını ifade etti.

Albay Dorrian, yaptığı bilgilendirmede El Bab ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"ŞEHRE GİREN TÜRK ASKERLERİNE DESTEK VERİYORUZ"

" Türkiye ve  Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden şehre girmesi, koalisyonun havadan vurması ve rejimin güneyden yaklaşması ile düşman El Bab'da çok zor durumda. Şehre giren Türk kuvvetlerini ve destekledikleri kuvvetleri tehdit eden DEAŞ savaşçılarını ve kaynaklarını vurmak üzere El Bab'ın içinde ve yakınlarında birçok hava saldırısı düzenledik."

Hava saldırıları ile ilgili detayları paylaşmayan John Dorrian, söz konusu hava saldırılarının üst düzey Türk askeri yetkililerle yapılan koordinasyon sonucu yapıldığının altını çizdi.

"TÜRK ASKERİNİN ALDIĞI YERLERİ SÖYLEYEMEM"

Dorrian, Türk güvenlik güçlerinin El Bab'da tam olarak hangi kısımları ele geçirdiğini ve halihazırda nerede olduklarına dair bilgileri paylaşmayacağını da ifade ederken, terör örgütü DEAŞ'ın şehri bırakmamak için direndiğinden çok fazla militan ve kaynak kaybedeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı çabalarının önemine değinen John Dorrian, "Türkiye, düşmanı  Suriye'nin kuzeyinde tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Savaşçıların  Suriye'ye sızmasını ve  Türkiye sınırını kullanarak dışarı sızmasını tamamen durdurdular." dedi.

"RAKKA'YI TAMAMEN KUŞATACAĞIZ"

DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Sephen Townsend'in  Rakka ve  Musul şehirlerini 6 ay içerisinde almayı bekledikleri yönünde Amerikan medyasına yansıyan sözlerine ilişkin bir soru üzerine Dorrian, söz konusu ifadeleri teyit etmemekle birlikte  Rakka ve  Musul kentinin batı yakasının örgütten alınması ile ilgili bir tarih vermekten de kaçındı.

Albay Dorrian,  Rakka şehrinin birkaç hafta içinde tamamen sarılmış olacağını ve ondan sonra da şehre yönelik saldırıda yer alacak kuvvetler konusunda bir karar alma sürecinin başlayacağını vurguladı.

AA muhabirinin, halihazırda  Rakka'nın doğu, batı ve güney sınırlarının açık olduğunu, birkaç haftalık süre içerisinde o bölgeleri kapatmak için ellerinde ne tür bir alternatif bulunduğu sorusuna ise Dorrian, o alanları da kapatmak üzere çalışmaların devam ettiğini ve  Rakka'yı sarma planı tamamlandığında bölgenin tamamının kapatılmış olacağını ifade etti.

John Dorrian,  Rakka saldırısında yer alacak kuvvetlerle ilgili olarak ise "Bunlar devam eden görüşmeler. Ortaya nasıl bir şey çıkacak, bekleyip görmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

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