ABD'li heyet Adliye de kimleri dinledi

Ankara Adliyesinde yaklaşık 11 saatlik toplantı gerçekleştiren ABD'li heyetin FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz ile gizli tanıklar "Kuzgun" ve "Şapka"yı dinlediği öğrenildi.

Heyetin bu kişilere 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ilişkisine yönelik sorular yönelttiği kaydedildi. Sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in darbe girişiminde ele geçirilen cep telefonlarının imajlarının tutanakla ABD'li heyete teslim edildiği belirtildi.

FBI, ABD’deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış ve soruşturma kapsamında Türkiye’den adli yardım talep etmişti. Aralarında New York Doğu Bölgesi Savcısı, Washington Savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI bilişim uzmanı, FBI temsilcisi, ABD Büyükelçiliği Hukuk temsilcisi ve yardımcısının bulunduğu 7 kişilik ABD’li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Heyet, ilk olarak Ankara Adliyesinde bir duruşma salonunda darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davayı açan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve darbe soruşturmalarının deneyimli Savcısı Ali Alper Saylan ile yaklaşık 11 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Soruların yüzde 90'ı 15 Temmuz ve FETÖ irtibatına ilişkin oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet, FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri inceledi. Daha sonra 15 Temmuz'un kritik isimlerinden FETÖ'cü imam Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinledi. Batmaz, bizzat duruşma salonunda hazır edilirken, Kuzgun ve Şapka ile SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. ABD'li heyet, bu üç isme daha önceden hazırladıkları soruları yöneltti. Heyetin sorduğu soruların yüzde 90'ı 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ irtibatıyla ilgili oldu. FETÖ elebaşı Gülen ve firari sivil imam Adil Öksüz'ün darbe girişimindeki rolüne yönelik sorular da ABD'li heyet tarafından üç isme yöneltildi. Türk savcılar ise ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantılarını anlattı. Hain darbe gecesi yaşananlar, bombalanan yerler, şehit ve gazilerin durumları tek tek anlatıldı.

FETÖ'cü imamların telefon imajları heyete verildi

ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu iki isim 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan Akıncı Üssü davasının tutuklu sanıkları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu. Heyetin talebi üzerine bu iki ismin darbe gecesi ele geçirilen cep telefonlarının imajları tutanakla heyete teslim edildi.

Gizli tanıkların ifadeleri ABD'li heyeti etkiledi

ABD'deki soruşturma kapsamında bu toplantıyı ABD'li yetkililerin talep ettiği ve soruşturmayı bizzat yerinde görmek istedikleri belirtildi. Toplantıda dinlenen Batmaz'ın daha önceki tavrını sergilediği ve darbe ile ilişkisini inkar ettiği öğrenildi. Ancak darbe toplantılarına katılan ve örgütün darbe girişimiyle ilgili bağlantılarını deşifre eden gizli tanıklar 'Şapka' ve 'Kuzgun'un verdiği bilgilerin ABD'li heyeti son derece etkilediği bilgisine ulaşıldı.