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Abdi İpekçi suikastı tetikçisi Ağca’dan Çakıcı’ya ziyaret

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Abdi İpekçi suikastı tetikçisi Ağca’dan Çakıcı’ya ziyaret
Abdi İpekçi'nin katili olan ve 1981 yılında II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi’nde yatmaktan olan Alaattin Çakıc’yı ziyaret etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan özel izinle Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatmakta Alaattin Çakıcı’yla 30 dakika görüşen Ağca çıkışta “Türkiye'ye ilk geldiğimde beni ilk karşılayan Alaattin Çakıcı olmuştu. Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Kendisini iyi gördüm, dimdik ayakta. Cesaret ve kararlılıkla hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve aramıza katılır” dedi.

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