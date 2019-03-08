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ABDGenelkurmayından Türkiye'ye destek mesajı

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ABDGenelkurmayından Türkiye'ye destek mesajı
ABD ordusunun Twitter hesaplarından Türkiye temalı fotoğraflar paylaşılmasına ilişkin ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan "Müttefiğimiz Türkiye'ye desteğimizi sergilemek istedik" açıklaması geldi.

Hurriyet Daily News'un ABD ordusunun Türkiye temalı fotoğraflar paylaşmasının nedeniyle ilgili sorusu üzerine ABD Genelkurmay Başkanlığı "Müttefiğimiz Türkiye'ye desteğimizi sergilemek istedik" dedi.

ABD ordusuyla bağlantılı Twitter hesaplarından Türkiye temalı fotoğraflar paylaşılmasıyla ilgili Hurriyet Daily News'un sorusu üzerine ABD Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

HDN muhabiri Nalan Koçak, açıklamayı haberleştirirken sosyal medyadan da duyurdu:

"Türk müttefiğimize desteğimizi sergilemek ve ABD ile Türkiye'nin aralarındaki güçlü ilişkinin keyfini sürmesini pekiştirmek istedik."

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