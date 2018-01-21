ABD'den Zeytin Dalı Açıklaması

Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygıların

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:

- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

- Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

- ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.

- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.

CENTCOM KOMUTANI'NDAN AFRİN AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti. Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.

Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı. Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.