ABD'den Venezuella ordusuna darbne çağrısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezüella ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Venezüella ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezüella halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezüella için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Bolton, Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezüella ordusunda görevli bir generale atıf yaparak, "ABD, Venezüella ordu mensuplarına General Yanez'i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolton, Venezüella Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido'nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Nicolas Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.