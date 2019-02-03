  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

ABD'den Venezuella ordusuna darbne çağrısı

»
ABD'den Venezuella ordusuna darbne çağrısı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezüella ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Venezüella ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezüella halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezüella için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Bolton, Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezüella ordusunda görevli bir generale atıf yaparak, "ABD, Venezüella ordu mensuplarına General Yanez'i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bolton, Venezüella Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido'nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Nicolas Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melekler bu kez rengarek31 Ocak 2019 Perşembe 23:34
  • Amerika'nın gizli planı ortaya çıktı31 Ocak 2019 Perşembe 15:41
  • Dünyaca ünlü sanatçılar'dan İsrail'e büyük tepki31 Ocak 2019 Perşembe 07:24
  • Venezuella için nasıl bir yol izleyecekler31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
  • Venezuela karışacak gitmeyin!30 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
  • Milyarder varis halktan biri oldu30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
  • Trump ölüm emrini verdi30 Ocak 2019 Çarşamba 13:15
  • Maduro'ya meydan okuyan muhalif lider konuştu30 Ocak 2019 Çarşamba 10:36
  • BM özel raportörü içeri alınmadı29 Ocak 2019 Salı 12:20
  • Bu fotograf ABD'nin kirli planlarını ele verdi29 Ocak 2019 Salı 11:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim