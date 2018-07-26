ABD'den Türkiye'ye tehdit

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de Ekim 2016'da tutuklanan ve dün ev hapsine alınması kararı verilen rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de Ekim 2016'da tutuklanan ve dün ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson için açıklama yaptı.

Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), ABD Başkan yardımcısı Mike Pence'in açıklamasını son dakika koduyla duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Mike Pence, "ABD'li rahip Brunson serbest bırakılmadığı takdirde, ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bu arada tutukluluk hali ev hapsine çevrilen Pastör Andrew Brunson’u arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD’ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı Donald Trump ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda ona güvence verdim. Brunson tamamen serbest bırakılana dek vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“AYLARDIR YORULMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ”

Öte yandan ABD Büyükelçiliği’nden, Başkan Yardımcısı Pence’nin konu hakkındaki bir diğer açıklaması da Türkçe olarak paylaşıldı. Pence, “ABD Başkanı Trump ile geçen hafta da açıkça belirttiğimiz gibi, Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için aylardır yorulmaksızın çalışıyoruz. Brunson uzun zaman önce serbest bırakılmalıydı. Şu anda ev hapsinde, ancak tamamen serbest bırakılana ve ailesi, dostları ve kilisesi ile yeniden bir araya gelene dek vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.