ABD'DEN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI!

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Türkiye’nin Güneydoğu illerine ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ sebebiyle seyahat etmeme uyarısı yaptı.

DHA'nın haberine göre; Bakanlık bu illeri, 'Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van' olarak sıraladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşlarının Türkiye’de bazı illere seyahat etmemesi için uyarı geldi. Uyarının sebebi olarak ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ gösterildi. Söz konusu uyarıda, bu illerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilirken; özellikle kamuya açık alışveriş merkezleri, oteller, kulüpler, lokantalar, ibadet yerleri, parklar, havaalanları gibi yerlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.