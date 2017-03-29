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ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

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ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için seyahat uyarısı yayınladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşları için Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye yapılacak ziyaretlerin dikkatlice değerlendirilmesi ve Türkiye'nin güneydoğusunu ziyaret etmekten kaçınılması gerektiği belirtildi.

Reina'da ve Beşiktaş'ta gerçekleştirilen saldırıların hatırlatıldığı açıklamada, kalabalık etkinlikler, turistik bölgeler, restoranlar, gece kulüpleri, metrolar, otobüsler, köprüler, otobüs terminalleri ve deniz ulaşım araçlarının hedef alınabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Yükselen Amerikan karşıtı düşünceler, bağımsız aktörlerin ABD vatandaşlarına yönelik eylemler içerisinde bulunmasına neden olabilir" ifadeleri yer aldı.

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