ABD’den Türkiye’ye bir küstah tehdit daha

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Rahip Brunson serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız” dedi.

Rahip Brunson'ın 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra cezası ev hapsine çevrilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ev hapsindeki Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılan kadar Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Pence, Brunson ile ilgili daha önce kendisinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını hatırlattı, ev hapsinin yeterli olmadığını söyledi.

Pence Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Eğer serbest bırakılmazsa ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırdır" diye yazdı.