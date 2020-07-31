ABD'den Türkiye açıklaması: Yaptırımlar hala masada

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'yle ilgili konuştu. Pompeo, Türkiye'nin S-400 satın almasıyla ilgili, "Yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğimizi hâlâ değerlendiriyoruz" dedi.

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, Aralık 2019’dan bu yana uluslararası diplomasideki pek çok konuyu da rafa kaldırdı. Ülkeler tüm dikkatini salgına karşı alınacak önlemler ve aşı geliştirmeye verirken, ABD’den bugün corona öncesindeki gündeme yönelik çarpıcı açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve ABD arasında büyük gerilime yol açan S-400’lerle ilgili konuştu. ‘SORUN DEVAM EDİYOR’



Senato’da Dış İlişkiler Komitesi’nde konuya değinen Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı füze savunma sisteminin sorun teşkil etmeye devam ettiğini vurguladı. Pompeo, “Hedefimize ulaşmak ve yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğimizi belirlemek için değerlendirmelerimiz hâlâ sürüyor” dedi.