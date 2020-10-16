ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Ermenistan'ın saldırıları sürerken Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ise skandal bir açıklama geldi.

Azerbaycan’ın Gence kentindeki katliam hafızalarda yerini korurken, Ermenistan ordusu bu kez Azerbaycan’ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere top atışı yaptı. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Dağlık Karabağ’da ilan edilen insani ateşkesi tanımayan ve Gence’de katliam yapan Ermenistan, dün saldırılarına bir yenisi daha ekledi. Ermenistan silahlı güçleri, Terter kentinde defin için mezarlığa giden bir grup sivili top atışlarıyla hedef aldı.

AA ’ya bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. Ermenistan ordusu ayrıca Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu.



Ermenistan ’ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 43 sivil yaşamını yitirdi, 218 sivil yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ermenistan 'ın Azerbaycan'a karşı kendini "savunabileceğini" umut ettiklerini söyledi. Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini de skandal ifadelerle eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak, " Ermenistan 'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" söyledi.

Atlanta'da WBS radyosuna konuşan Pompeo, "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz" dedi.



Tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarına ve bu "tarihi" ve "karışık" sorunu çözmelerine dair umudunu da dile getiren ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'yi eleştirdi.

Pompeo, "Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar" dedi.



Cephe hattında ise Ermenistan saldırılarına karşı Azerbaycan’ın ilerleyişi devam ediyor. Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut hattında yine saldırıları girişiminde bulunan Ermenistan güçleri, Azerbaycan ordusunca püskürtüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Çatışmalarda, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel araç imha edildi.

Bakanlık, tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduklarını belirterek, işgal altındaki bölgelerdeki Ermenistan güçlerine ağır darbe vurulduğunu, düşmanın araç, mühimmat ve yakıtının tükenmek üzere olduğunu duyurdu.



Bakanlık ayrıca, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki harekatı kapsamında Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı.

Bakanlık ayrıca, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki harekatı kapsamında Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı.

Öte yandan Ermenistan, Türkiye’nin Ermenistan’a insani yardım taşıyan uçaklara hava sahasını kapattığını ileri sürdü.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, resmi Facebook hesabından, Ermenistan ordusunda albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan’ın öldürüldüğünü doğruladı. Paşinyan, Asatryan’a ülkenin en yüksek nişanı olan “Ermenistan Ulusal Kahramanı” unvanının verileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir.

İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin, can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır” denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından, “Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.

Aliyev, Dağlık Karabağ’daki beş büyük bölgeden ikisinde Azeri ordusunun kontrolü ele geçirdiğini ve Ermenistan işgal ettiği yerlerden belli bir zaman diliminde çekilmeyi kabul etmezse Dağlık Karabağ’ın tamamını geri alacaklarını söyledi.

Aliyev, NTV’ye yaptığı açıklamada Erivan’ın olumsuz tavrını sürdürmesi durumunda bu doğrultuda ilerleyeceklerini belirterek Ermenistan’ın “kurtarılan toprakları yeniden ele geçirme girişimlerine” de son vermesi gerektiğini ifade etti.

