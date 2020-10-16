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ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

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ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...
Gelen son dakika haberine göre; ateşkesi hiçe sayan Ermenistan’dan sivillere yeni bir alçak saldırı daha düzenledi. Ermeni ordusu, defin için mezarlıkta bulunanlara top atışı yaptı. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Ermenistan'ın saldırıları sürerken Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ise skandal bir açıklama geldi.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Azerbaycan’ın Gence kentindeki katliam hafızalarda yerini korurken, Ermenistan ordusu bu kez Azerbaycan’ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere top atışı yaptı. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Dağlık Karabağ’da ilan edilen insani ateşkesi tanımayan ve Gence’de katliam yapan Ermenistan, dün saldırılarına bir yenisi daha ekledi. Ermenistan silahlı güçleri, Terter kentinde defin için mezarlığa giden bir grup sivili top atışlarıyla hedef aldı.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...
AA’ya bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. Ermenistan ordusu ayrıca Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...
Ermenistan’ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 43 sivil yaşamını yitirdi, 218 sivil yaralandı.
 
Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini "savunabileceğini" umut ettiklerini söyledi. Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini de skandal ifadelerle eleştirdi.
Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" söyledi.
Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Atlanta'da WBS radyosuna konuşan Pompeo, "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz" dedi.
 

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarına ve bu "tarihi" ve "karışık" sorunu çözmelerine dair umudunu da dile getiren ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'yi eleştirdi.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Pompeo, "Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar" dedi.
 

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Cephe hattında ise Ermenistan saldırılarına karşı Azerbaycan’ın ilerleyişi devam ediyor. Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut hattında yine saldırıları girişiminde bulunan Ermenistan güçleri, Azerbaycan ordusunca püskürtüldü.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Çatışmalarda, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel araç imha edildi.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Bakanlık, tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduklarını belirterek, işgal altındaki bölgelerdeki Ermenistan güçlerine ağır darbe vurulduğunu, düşmanın araç, mühimmat ve yakıtının tükenmek üzere olduğunu duyurdu.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Bakanlık ayrıca, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki harekatı kapsamında Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı.
 
Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Öte yandan Ermenistan, Türkiye’nin Ermenistan’a insani yardım taşıyan uçaklara hava sahasını kapattığını ileri sürdü.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, resmi Facebook hesabından, Ermenistan ordusunda albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan’ın öldürüldüğünü doğruladı. Paşinyan, Asatryan’a ülkenin en yüksek nişanı olan “Ermenistan Ulusal Kahramanı” unvanının verileceğini belirtti.
Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin, can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır” denildi.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını açıkladı.  Aliyev, Twitter hesabından, “Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Aliyev, Dağlık Karabağ’daki beş büyük bölgeden ikisinde Azeri ordusunun kontrolü ele geçirdiğini ve Ermenistan işgal ettiği yerlerden belli bir zaman diliminde çekilmeyi kabul etmezse Dağlık Karabağ’ın tamamını geri alacaklarını söyledi.

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Aliyev, NTV’ye yaptığı açıklamada Erivan’ın olumsuz tavrını sürdürmesi durumunda bu doğrultuda ilerleyeceklerini belirterek Ermenistan’ın “kurtarılan toprakları yeniden ele geçirme girişimlerine” de son vermesi gerektiğini ifade etti.
 

Son dakika... ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...

Aliyev, Rusya’nın Dağlık Karabağ’a askeri gözlemciler yerleştirilmesi teklifiyle ilgili olarak da, böyle bir adımın, çatışmaların sonuna doğru tartışılabileceğini ve Azerbaycan’ın onayını gerektirdiğini söyledi.

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