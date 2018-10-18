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ABD'den, S.Arabistan'a flaş yaptırım!

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ABD'den, S.Arabistan'a flaş yaptırım!
ABD Temsilciler Meclisine, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için yasa tasarısı sunuldu.

Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Cemal Kaşıkçı soruşturması nedeniyle sıkça eleştirilen Suudi Arabistan’a karşı ciddi bir yaptırım kararının ilk adımı atıldı.

Temsilciler meclisine sunulan tasarıya göre ABD, Köfrez’deki bir numaralı dostu Suudi Arabistan’a silah satışını ve silah yardımını durduracak. Yasanın kabul edilmesi halinde Suudilerin Yemen’de gerçekleştirdiği operasyonlar sekteye uğrayabilir.

8 TEMSİLCİDEN DESTEK GELDİ

Massachussets eyaleti vekili Jim McGovern, açıklamasında, “Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Hükümetinin ‘Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması veya öldürülmesine ilişkin emir veya direktif vermediğini’ tescil edene kadar Suudi Arabistan’a tüm askeri yardım ve satışların yasaklanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısını resmen sundum” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi, tasarının içeriğini henüz kamuoyu ile paylaşmazken, tasarıya şu ana kadar 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi temsilcinin de destek verdiği belirtildi.

Dış İlişkiler Komitesine sunulan tasarının hem komitede hem de mecliste oylanıp kabul edilebilmesi için çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğini de alması gerekiyor. 

 

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