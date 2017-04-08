ABD'den Rusya'ya karşı sert açıklama

Rusya'nın ABD saldırısını kınamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı sert tepki verdi...

Suriye Devlet Başkanı Başar Esad'ın en önemli müttefiklerinden olan Rusya, ABD'nin füze saldırısını sert bir dille kınamıştı, Washington'ın "teröristleri cesaretlendirdiğini" öne sürmüştü. Rusya'nın bu tepkisinin ardından ise ABD Dışişleri Bakanı söz konusu kınamaya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Bu tepkiden düş kırıklığına uğradım. Bu, Esad rejimine, kendi halkına karşı bu tür korkunç saldırılarda bulunan bir rejime desteğini sürdürdüğünü gösteriyor. Evet düş kırıklığına uğradım ama üzülerek söylüyorum bu hiç şaşırtıcı değil" ifadelerin kullandı.