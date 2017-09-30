ABD’den referandum açıklaması: Tanımıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin anayasal dayanaktan yoksun ve tek taraflı olarak yapıldığını belirttiği Kuzey Irak referandumunu tanımadığını açıkladı.

Referandumun uluslararası bir meşruiyeti olmadığını belirten Tillerson, yaptığı yazılı açıklamada, 'ABD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin, pazartesi günü yaptığı tek taraflı referandumu kabul etmiyor, oyların ve sonuçların meşruiyeti yok. Birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Washington, referandumu takiben Irak'ın komşuları da dahil olmak üzere tüm tarafları soğukkanlı olmaya ve güç kullanımından vazgeçmeye çağırdı.