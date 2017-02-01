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ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç

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ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç
ABD'nin, yönetimi Donald Trump'ın devralmasının ardından da Suriye'de terör örgütü PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteği sürüyor.

Uluslararası haber ajansları, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ilk kez zırhlı araç verdiğini bildirdi.


Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin liderliğindeki SDG'nin sözcüsü Talal Silo'nun açıklamasına göre, zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar dört veya beş gün önce geldi.

ZIRHLI ARAÇ GÖNDERDİLER

Silo, verilen araçların sayısı düşük olsa da "bunun yeni bir destek olduğuna dair bir kanıt" olduğunu belirtti ve "Daha önce bu tarz bir destek almamıştık, hafif silahlar ve mühimmat alıyorduk" dedi.

Silo, "Yeni ABD liderliğinden, güçlerimize yönelik -daha öncekinden daha fazla- tam destek sinyalleri var" ifadesini kullandı.

"SİLAHLAR, TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILMAMALI"

Öte yandan ABD’nin eski başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken, New York Times için kaleme aldığı makalede ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a, Rakka’nın terör örgütü DEAŞ’ın elinden kurtarılması için Suriyeli Kürtleri silahlandırmasını tavsiye etti. Ancak Blinken, silahların PKK’nın eline geçmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Blinken, "SDG’ye verdiğimiz her destek sadece Rakka operasyonuyla kısıtlanmalı. Amerikan özel kuvvetleri, SDG’nin kendisine sağlanan kaynakları sadece Rakka için kullandığından emin olmalı. Bu silahlar Türkiye’ye karşı kullanılmamalı" ifadesini kullandı.

Blinken, "Trump, Türkiye’nin PKK ile mücadelesine ABD’nin desteğini iki katına çıkarmalı. Irak’taki Kandil dağlarında saklanan örgüt liderlerinin bulunmasına yardım etmeli" diye ekledi.

"ÜSTÜ ZIRHLI ARAÇLAR VERDİK"

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, AA muhabirinin  sorularını yanıtladı. ABD’nin Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) mühimmat ve zırhlı araç  verdiğine dair haberleri değerlendiren Galloway, söz konusu araçların Suriye Arap  Koalisyonu'na gönderildiğini söyledi. Galloway, “Suriye Arap Koalisyonu'na mevcut  yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka’ya  ilerlerken DEAŞ’ın el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak.” ifadelerini  kullandı.

Önceki Başkan Barack Obama’nın verdiği yetkilerde herhangi bir  değişiklik olmadığının altını çizen Galloway, Savunma Bakanlığının SDG'nin sadece  Arap kısmına askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini  savundu.

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