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ABD'den papaz Brunson hakkında ilk açıklama

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ABD'den papaz Brunson hakkında ilk açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararının ardından açıklama yaptı.

İki yıla yakın bir zamandır Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, verilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak yeterli bulmadıklarını ifade etti. 

Pompeo, "Rahip Brunson'un hapishaneden ev hapsine alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu yeterli değil. Bay Brunson'a karşı güvenilir bir kanıt görmedik ve Türk yetkililerini, Brunson davasını derhal şeffaf ve adil bir şekilde çözmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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