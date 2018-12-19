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ABD'den Onay

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ABD'den Onay
Türkiye, ABD'den hava ve füze savunma sistemleri için onay aldı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği  Ajansı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay veren yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar  değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet  Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi." ifadelerine kullanıldı.

Ayrıca, söz konusu savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4  kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu,  5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil  programları ve destek ekipmanlarının da dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hava ve füze tehditleri ile  başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa  kıtasında barış ve istikrarı da sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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