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ABD'DEN kUZEY KORE'YE YANIT!

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ABD'DEN kUZEY KORE'YE YANIT!
Kuzey Kore Donald Trump'ın "Çin çözmezse biz çözeceğiz" sözlerinin ardından dün akşam bir füze denesi daha gerçekleştirdi. ABD'nin bu denemeye yanıtı kısa oldu. Yapılan açıklamada "ABD Kuzey Kore hakkında yeteri kadar konuştu. Söyleyecek başka sözümüz yok

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir orta menzilli balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığı Sinpo limanından Japon Denizi'ne doğru fırlatılan füzenin yaklaşık 60 km yol katettiğini ve denize düştüğünü açıkladı.

ABD'nin Pasifik Kuvvetler Komutanlığı da yerel saatle 11.42'de fırlatılan füzenin 'orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze' olduğunu belirtti. ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı da (NORAD) söz konusu füzenin Amerika kıtasını tehdit etmediği bilgisini paylaştı.

'SÖYLEYECEK BAŞKA SÖZÜMÜZ YOK'

Japonya füze denemesini 'provokatif' olarak nitelerken, denemeyi kınayan Güney Kore bunun 'Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumun ve Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğine açık bir meydan okuma' olduğunu açıkladı. Ancak ABD Dışişleri'nden gelen 23 kelimelik kısa açıklama şaşırttı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açıklamasında "Kuzey Kore bir diğer orta menzilli balistik füze fırlattı. ABD Kuzey Kore hakkında yeteri kadar konuştu. Söyleyecek başka sözümüz yok" dendi.

Kuzey Korenin füze denemesine 23 kelimelik yanıt

​Gözlemciler 'Yorum yok' açıklamasının genellikle konuşulmak istenmeyen konulara verilen bir yanıt ya da konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunda yapılan bir açıklama olduğunu belirterek, Tillerson'ın diplomatik gelenekten uzaklaştığını vurguladı. Zira eski Başkan Barack Obama döneminde Kuzey Kore'nin benzer faaliyetleri Beyaz Saray tarafından güçlü şekilde kınanıyordu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un liderliğindeki yönetim geçen ay Japon Denizi'ne 4 adet balistik füze fırlatmış, bunlardan 3'ü Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düşmüştü.

6- 7 Nisan'da Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD'de ilk kez görüşecek olan Başkan Trump da Financial Times'a verdiği son röportajda "Çin eğer Kuzey Kore meselesini çözmezse biz çözeceğiz" demişti.

Görüşmelerde Trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silah ve balistik füze programından uzaklaştırmak için Çin'e daha etkili olması için baskı yapacağı yorumu yapılıyor.

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